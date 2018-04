node4web designte neue Homepage für Grafenbach-St. Valentin

22.04.2018, 00:00 Uhr

Benutzerfreundlichere Seite, auch für mobile Geräte.

Responsives Webdesign

BEZIRK NEUNKIRCHEN (birgit kunz-hohenecker). Die Marktgemeinde Grafenbach – St. Valentin hat ihren Internetauftritt auf Vordermann gebracht. In Zusammenarbeit mit der Firma „Node4web“ wurde in den vergangenen Wochen die Website überarbeitet.Größte Neuerung ist ein responsives Webdesign, das sich automatisch an Mobilgeräte wie Smartphone oder Tablet anpasst. Beim Inhalt hat sich die Gemeinde an der bisherigen Website orientiert und eine Kalenderfunktion mit Vorschau auf die nächsten Termine an eine prominentere Position verschoben. Als weitere Neuerung gibt es eine Downloadsektion zum Download von Formularen und aus dem Gemeinderat. Das neue Content Management System, kurz CMS, erlaubt es Gemeindemitarbeitern einfacher die Homepage zu pflegen und aktuell zu halten. Insgesamt ist die neue Gemeindehomepage funktional und übersichtlicher geworden. Dadurch findet man schneller umfangreiche Informationen zu den Themenbereichen Gemeinde & Service, Freizeit & Veranstaltungen und vieles mehr. Zu finden ist die Gemeindehomepage unter http://www.grafenbach.at/