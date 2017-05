SPÖ Bezirksmaifeier 2017

02.05.2017, 11:40 Uhr

Im Zeichen von Arbeit und Bildung

Der 1. Mai ist nicht nur ein Staatsfeiertag, der uns ein verlängertes Wochenende beschert, nein der 1. Mai ist der Tag der Arbeit.Bildung, Beschäftigung und Arbeit, das sind die wichtigsten Themen der heutigen Zeit, sie stehen ganz vorne am Plan A der Sozialdemokraten.Bildung, Arbeit und Beschäftigung sind die Grundlage all dessen, was die Menschen von uns erwarten.Ein Plan A für Arbeit - wie Arbeit schaffen, aber auch arbeiten für die Menschen. Das wollen wir und wir dürfen keine Zeit versäumen. Unsere Aufgabe für die nächsten Wochen und Monate ist, die Inhalte von Plan A für mehr Bildung und Beschäftigung, die wir dringend brauchen, für Wachstum und für soziale Gerechtigkeit in Österreich in alle Bundesländer, in alle Orte und Städte zu bringen. Denn nur wenn unser Plan in der breiten Öffentlichkeit verstanden und gelebt wird, kann er gelingen.

Der Beschäftigungsbonus den Bundeskanzler Christian Kern initiiert hat, ist ganz etwas Wichtiges. Dieser Beschäftigungsbonus, der mit zwei Milliarden Euro dotiert ist, ist ein handfestes Angebot an die heimische Wirtschaft und ab 1. Juli 2017 abzuholen.Schon im letzten Quartal gab es bereits in allen Bundesländern eine geringere Arbeitslosenquote und Arbeitslosenzahl. Unser Bundeskanzler und Bundesparteivorsitzender Christian Kern ist auch angetreten, um dieses essentielle Thema nachhaltig anzugehen.SPÖ Bezirksvorsitzender LA Bgm. Dworak: „Der 1. Mai der Tag der Arbeit wurde von den Sozialdemokraten immer im Verständnis des acht Stunden Arbeitstages ausgerufen. Die Arbeitslosenzahlen haben sich Dank der Initiativen von Bundeskanzler Christian Kern und Sozialminister BM Alois Stöger leicht entspannt. Dennoch leben in Österreich rund eine Million Menschen an der Armutsgrenze und im Gegensatz besitzen rund 85.000 mehr als eine Million Euro an Vermögen. Deshalb sind diese Zahlen kein Grund zur Entwarnung: Arbeit gerecht verteilen und dringend Investitionen durch die öffentliche Hand sind notwendig, um den Arbeitsmarkt zu stabilisieren – aber auch Investitionen im Bildungsbereich sowie in die Infrastruktur müssen getätigt werden, damit der ländliche Raum zeitgemäß an die Ballungszentren angeschossen wird. Kinderbetreuung auch am Nachmittag muss flächendeckend gesichert werden, die Gemeinden sind dazu die richtigen Partner. Geld, das in den Kommunen investiert wird kommt doppelt an. Einerseits bei den Unternehmen, das bringt Arbeitsplätze und im Weiteren bei den Menschen, im Besonderen bei jungen, die im Bildungsbereich davon profitieren.“Dworak begrüßte in seiner Rede auch die Weichenstellung in Niederösterreich, er betonte, dass mit Franz Schnabl dem neuen Parteivorsitzenden und Spitzenkandidaten für die kommende Landtagswahl ein Mann bei der SPÖ in Niederösterreich das Kommando übernimmt der eine starke Verbindung zum Bezirk Neunkirchen hat, aber auch das notwendige Rüstzeug für einen erfolgreichen Kurswechsel zu mehr Demokratie in Niederösterreich mitbringt. Dworak: „Er ist bereit die Verantwortung zu übernehmen und hat mit seiner Einstellung die Absolute Mehrheit in Niederösterreich brechen zu wollen eine starke aber richtige Ansage ausgerufen, auch in der Frage der Sicherheit ist seine Einstellung mehr als das was bisher von anderen Parteien gekommen ist, denn bereits bei seinem Antritt hat Schnabl den Begriff Sicherheit so formuliert, er möchte Sicherheit in der Gesundheitsversorgung, bei Pensionen, im sozialen Bereich, in der Bildungsgerechtigkeit und in der Arbeitswelt, aber nicht zuletzt auch – Sicherheit vor Kriminalität“ dieser Einstellung müssen wir folgen, so Dworak.Bildungsministerin Dr. Sonja Hammerschmid betonte bei ihrer Festansprache bei der SPÖ Bezirksmaifeier zum 1. Mai in Schwarzau/Stfld., dass die Anstrengungen für die Ganztagsschulen bereits greifen und es auch beim Koalitionspartner ÖVP zukunftsorientierte Kräfte gäbe, die diese Schulform begrüßen und auch umsetzen wollen. Ebenso ist es ihr wichtig, trotz massivem Widerstand von Besitzstandswahrern aus der Lehrergewerkschaft, die Schulautonomie voranzutreiben. Die Ministerin bedankte sich bei jenen Pädagogen und Direktoren, die sich trotz massiven Hürden dafür öffnen und somit Österreichs Bildung weiterentwickeln wollen. Hammerschmid erklärte auch, dass die mutige und zukunftsorientierte Politik von Bundeskanzler Christian Kern und sein Plan A breite Möglichkeiten bieten.Ab dem kommenden Schuljahr werden – zusätzlich zu den bestehenden Maßnahmen (15a-Verträge) – 750 Mio. Euro in den Ausbau von ganztägigen Schulformen investiert. Bis 2025 soll so das ganztägige Angebot von derzeit 20 Prozent auf 40 Prozent verdoppelt werden. Jede/r SchülerIn soll bis 2025 im Umkreis von 20 km zum Wohnort einen Platz in einer Ganztagsschule finden. Ganztagsschulen haben sich international bewährt und haben viele Vorteile, wie z.B. bessere Bildungschancen, deutliche Reduktion der teuren Nachhilfe sowie bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf.Ein wichtiges Projekt wird die Digitalisierung an den Schulen sein. Die Ministerin erklärte, dass sie künftig für jedes Kind einen Laptop oder ein Tablet als Lernhilfe in den Schulen sehen möchte und verglich diese Initiative mit der von Kreisky. Hammerschmid: „Was bei Kreisky die Gratisschulbücher waren, sollen in der heutigen Zeit die Laptops und Tablets sein.“Beide Festredner LA Bgm. Rupert Dworak und BM Dr. Sonja Hammerschmid erklärten, dass Bildung, Arbeit und Beschäftigung die wichtigsten Rezepte gegen Arbeitslosigkeit und Radikalisierung seien.In diese Sinne stehe der 1. Mai 2017!