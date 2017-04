Am schwersten fällt das Anziehen

25.04.2017, 08:52 Uhr

Luftdruckschieß-Erfahrungen in der speziellen Schützen-Kluft.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Unter Anleitung von Rudolf Bauer griff Bezirksblätter-Redakteur Thomas Santrucek im Schützenhaus der Schützenriege des Allgemeinen Turnvereins Raika Gloggnitz zum Luftdruckgewehr. "Die Zielscheibe hing in 10 m Entfernung. Die Schützen ließen mich anfangs aufgelegt schießen. Da kann man ja fast nicht daneben schießen. Ich hab's doch geschafft nicht die Mitte zu treffen", so Santrucek. Beim Schießen ungemein hilfreich ist das spezielle Schützen-Outfit. Eine eigene Hose und Jacke zum Schießen. Der Redakteur: "Das Anziehen ist mir schwer gefallen. Diese Jacke ist dermaßen steif. Dafür lässt sich das Gewehr besser in der Jacke abstützen."Santrucek probierte dann noch frei stehend, die Scheibe zu treffen: "Der Abzug ist äußerst leichtgängig. Getroffen hab ich die Scheibe. Aber das Ergebnis war nicht sooo toll. Vielleicht sollte ich noch ein paar Mal im Gasthaus Blum bei den Schützen vorbei kommen und üben."

wurde mit sogenannten Stamperln., Feuer frei. Der Bezirksblätter-Redakteur zeigte sich äußerst bemüht, traf aber nicht perfekt.