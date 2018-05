Bei den Siedler Buam ist die Jugend willkommen

02.05.2018, 10:11 Uhr

Aktuell spielen die Siedler Buam im Herrenbewerb in der 2. Landesliga bzw. Unterliga und in der Mixed-Meisterschaft im Winter in Landesliga 1.Bei den vergangenen Neunkirchner Stadtmeisterschaften Winter konnten sie sowohl in der Allgemeinen Klasse als auch bei den Senioren den Stadtmeistertitel erringen.



Vereinsvorstand

Neben dem Stocksport haben auch andere Aktivitäten im Vereinsleben einen hohen Stellenwert. Highlightist zweifelsohne das traditionelle Grillfest (heuer am 7. Juli), sowie der Nikolaus- und Perchteneinzug auf der Vereinsanlage am Rande des Föhrenwaldes. Ferienspiele, Halloween, Osterhasensuche und „Wir suchen das Christkind“ runden die Aktivitäten ab.Präsident Josef WeidlichObmann Gerhard KlambauerKassierin Susanne StrengSchriftführer Alexander BauerÖffnungszeiten der Vereinsanlage: Dienstag und Freitag ab 17.30 Uhr.Besonders freuen sich die Siedler Buam, neue Interessenten begrüßen zu könnten.Kontaktaufnahme zu den Öffnungszeiten bzw. unter siedlerbuam@gmail.com Wollen auch Sie Ihren Sportverein vorstellen? Schicken Sie uns eine Email an neunkirchen.red@bezirksblaetter.at