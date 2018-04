EM-Bronze für Vorzeige-Judoka Michaela Polleres

28.04.2018, 07:36 Uhr

Erfolg für Wimpassinger Judo-Kämpferin in Tel Aviv.

"Ich freue mich wirklich sehr"

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Michaela Polleres hat am 27. April bei den Europameisterschaften in Tel Aviv die rot-weiß-rote Erfolgsserie prolongiert. Dank der Bronzemedaille der mit 20 Jahren jüngsten ÖJV-Dame im EM-Aufgebot sind die kontinentalen Titelkämpfe in Israels Hauptstadt die sechsten in Serie mit Edelmetall für Österreich. Tina Zeltner (-63 kg) holte als Siebente eine weitere Platzierung.Die frischgebackene Medaillengewinnerin war nach dem bisher größten Erfolg ihrer Karriere überglücklich: "Das ist einfach unbeschreiblich. Ich freue mich wirklich sehr. Dieser Erfolg ist sehr überraschend", beschrieb die 20-Jährige ihre Gefühlslage kurz nach dem entscheidenden Kampf. Im Fight um die Bronzemedaille setzte Polleres alles auf eine Karte: "Nach der Wertung habe ich gedacht: Diese Minute schaffe ich jetzt auch noch." Damen-Bundestrainer Marko Spittka war ebenso hochzufrieden: "Gestern hatte es noch nicht sollen sein, heute ist die Medaille da. Wir freuen uns alle riesig. Es ist sensationell, was Michi geleistet hat. Dieser Erfolg freut mich für den österreichischen Judo-Sport", so der Coach.