GOLD, SILBER UND BRONZE FÜR SPORTUNION KICKBOXEN ASPANG

07.05.2017, 10:42 Uhr

6.5.2017 KBH MASTERS IN DER BLUEBOX ARENA IN GRAZ

Markus WAGNER belegte in der Klasse, Leichtkontakt Kickboxen (LK) Grüngurt - 63 Kg, nach einem harten Gefecht im Finale den 1. Platz. In der allgemeinen Klasse -63 Kg konnte sich Markus den 3. Platz und bei seinem Pointfightdebut (PF) den hervorragenden 2. Platz sichern. Nach fünf extrem fordernden Kämpfen konnte sich Eva FUCHS mit drei Siegen die Silbermedaille in der Klasse LK Grüngurt + 65 Kg und die Bronzemedaille in der allgemeinen Klasse + 65 Kg sichern. Tina GREMEL erkämpfte sich in der Klasse U16 PF - 55 Kg den 3. Platz. Lukas GÖNC konnte sich mit zwei gewonnenen Kämpfen in der Altersklasse U19 LK - 69 Kg und - 74 Kg jeweils die Bronzemedaille sichern. Wolfgang FERSCHITZ erreichte in der Klasse LK Grüngurt - 89 Kg den 3. Platz.

Das KBH MASTERS war mit über 360 Entries ein stark besetztes internationales Turnier und eine wichtige Standortüberprüfung vor dem Saisonhöhepunkt den Staatsmeisterschaften in Schielleiten.Mehr Infos über das Kickboxen in Aspang findet man auf