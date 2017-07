26.07.2017, 19:01 Uhr

Schlangenbeschwörer spielen musste Ernst Sperrer beim Turnier in Atzenbrugg am 25. 7. 2017 - eine riesige Schlange querte das Fairway.

Trotzdem erreichte er beim Porsche-Golf-Cup am sehr schwierigen Championship-Kurs mit 39 Nettopunkten den begehrten Startplatz für das Porsche-Österreich-Finale in Zell am See. Die dortigen Sieger vertreten Österreich 2018 beim Porsche Golf Cup World Finale.Gratulation und viel Erfolg in Zell am See!