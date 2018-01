Jugend rodelt um den Österreichischen Titel am Preiner Gschaid

19.01.2018, 00:00 Uhr

Die letzte, in NÖ ausgetragene Bundes-Meisterschaft, wurde 1985 durchgeführt!

Österreichische Meisterschaften für Schüler und Jugend im Naturbahnrodeln auf der „Rax-Panorama-Rodelbahn“ am Preiner Gschaid am 27./28. Jänner.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Der Wintersportverein (WSV) Prein/Rax feiert sein 90. Bestandsjubiläum mit einem großen Rodelrennen: Gemeinsam mit dem NÖ Landesverband richtet der WSV erstmals die Jugendmeisterschaften im Naturbahnrodeln aus. Über 30 Rodler aus ganz Österreich, auch vereinseigene Nachwuchstalente, werden auf der perfekt präparierten Naturrodelbahn an den Start gehen. Ein ganzes Wochenende lang wir am Preiner Gschaid Spitzensport der besonderen Art geboten. Die Mannschaftsführersitzung findet bereits am Freitagabend, 26. Jänner, statt. Am Samstag gibt es Trainingsläufe. Der Hauptbewerb zur Österreichischen Meisterschaft mit zwei Zeitläufen startet um 9 Uhr am Sonntag. Der Wintersportverein Sparkasse Prein/Rax freut sich auf zahlreiche Zuschauer. Natürlich ist für das leibliches Wohl gesorgt. Die Strecke führt ist 1.090 m lang, zählt 120 Höhenmeter und hat durchschnittlich 10 Prozent Gefälle. Kontakt: Fr. Astrid Uher, astrid.uher@spar-uher.com