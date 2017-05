Laufbericht Dreihügellauf Zöbern 2017

12.05.2017, 16:10 Uhr

der Dreihügellauf in Zöbern (in der Nähe von Aspang Markt am Wechsel) ist einer der schönsten "kleinen" Trails bis 10Km die ich kenne. Wobei "Trail" nicht ganz richtig ist, dafür ist der Straßenanteil zu hoch. Straßenlauf stimmt aber auch nicht denn es geht auch über Schotter, Waldwege und Wiesen ... und Berglauf ist es auch keiner weil es dauernd - mal steiler, mal sanfter - rauf und runter geht und 300 Höhenmeter auf 9Km etwas wenig "Berg" sind. Ich nenne ihn einfach "Erlebnislauf" weil ich keinen anderen Lauf kenne der so viele unterschiedliche Bedingungen und landschaftliche Eindrücke auf einer so kurzen Strecke bietet.

Ich bin schon oft dort gelaufen, kenne die Strecke und freue mich jedes mal auf die familiäre Atmosphäre und die vielen Freunde und Bekannten von den "Buckl-Tour" - Läufen die ich dort treffe. Dieses Jahr hat mir aber der Gerhard Schiemer, der mir meinen Trainingsplan ausgearbeitet hat, dazugeschrieben: "Mittlere Intensität, nur den letzten Kilometer voll". Das bedeutet definitiv ich soll den Lauf nicht als Rennen betrachten sondern als intensiveres Training und nur am Ende richtig Gas geben. Gut, ich werde versuchen mich zurückzuhalten, Lauf und Landschaft zu genießen und schauen was dabei herauskommt.Beim Start herrscht großes Hallo, wie erwartet sind viele Freunde von der "Fuffziger-Bande" da: Der Arnold Auer mit seiner Tochter Merlin, der Markus Müller, der Franz Kluwik, der Martin Schwarz (na gut, der ist noch kein 50er, ist aber trotzdem schon in den "Club" mit aufgenommen ;-) Und natürlich die Favoriten, Manfred Pandur und Treppenlauf-Spezialist Rolf Majcen. Ein wenig tut es mir leid daß ich durch die Trainingsanweisung gehandicapt bin - wie erkläre ich meinen Freunden daß ich absichtlich langsamer laufen soll als ich kann? Erstmal garnicht ...Ich wärme ein wenig auf und dann geht es bei herrlichem Frühlingswetter zum Start. 3 - 2 - 1 - LOS! Nach einem kurzen Bergabstück beginnt bereits der erste Anstieg auf einer kleinen Asphaltstraße. Getreu meiner Vorgabe halte ich mich bewusst zurück und Martin, Markus und Franz ziehen mir bergauf davon. Eine lange Schlange an Läufern windet sich vor mir die Straße hinauf, ich liege wohl irgendwo um Platz 25. Aber kein Grund zur Panik, lauft´s nur, ich bin heute "touristisch" unterwegs ... nach etwa 800m biegen wir links von der Straße ab und laufen einen Wiesenrücken hinauf. Und da beginnen bereits die ersten zu Schnaufen, lassen nach und ich mache ein paar Plätze gut ohne mein Tempo zu erhöhen. Oben auf der Hügelkuppe, wo es durch ein Wäldchen geht, wird es flacher und ich automatisch schneller ... und hole mir wieder 2, 3 Leute. Auf der anderen Seite den Hügel runter geht es ganz schön steil bergab über einen Forstweg. Hmmm ... daß ich bergab bremsen soll, das steht eigentlich nirgends ... also lasse ich es ordentlich laufen, überhole weitere Leute und - siehe da, auch Markus und Franz sind plötzlich knapp vor mir. "Wir sehen uns beim nächsten Anstieg" ruf ich ihnen im Vorbeilaufen zu und bin weg.Es folgt ein längeres Asphaltstück das sich überwiegend leicht bergauf dahinzieht - ahhhhh ist das herrlich hier in der Sonne und der frischen Luft locker dahinzulaufen, die Landschaft zu genießen ... Irgendwann überholen mich Markus und Franz, beim nächsten leichten Bergabstück bin ich wieder vorne. Auf der folgenden Steigung kommt nur noch Markus vorbei, Franz ist etwas abgerissen. Höher und höher geht es hinauf, bei einem Gehöft scharf links wieder auf eine Schotterstraße und zum höchsten Punkt der Strecke. Traumhaft ist der Blick hier rundherum, mir geht es immer noch hervorragend und die Zeit ist mir egal :-) Komisch daß ich trotzdem ganz gut unterwegs sein dürfte - Franz und Arnold hinter mir, Markus nicht weit vor mir ... das hätte ich nicht erwartet.Wenn man wo oben ist muß man auch wieder runter - in diesem Fall über eine schmale steile Asphaltstraße nach Maierhöfen. Und wie gehabt - bergab wird nicht gebremst, Markus und ein paar andere fallen wieder hinter mich zurück (Danke Thomas Bosnjak für deine Tips zum Bergablaufen :-) Nur ein großer Typ in Orange - Gerald Lechner - hält mit, lässt sich nicht abschütteln. Nachdem der aber nicht meine Altersklasse ist ist mir das vorerst egal. Und überhaupt ... das ist ja ein Trainingslauf also kümmere dich nicht um die Anderen!Nach Maierhöfen, bei Km6, beginnt der letzte kleine - aber recht steile - Anstieg über einen Feldweg zum Wald hinauf. Getreu meinem Motto "Mittlere Intensität" erlaube ich mir hier sogar, ein Stück zu gehen. Markus und Gerald ziehen vorbei, eh klar. Und dann ist der letzte Hügel erreicht, von hier geht es (fast) nur noch 2,5Km bergab bis in´s Ziel - da kommt Freude auf ;-) Quer über eine Wiese geht es zunächst hinunter, dann durch ein Gehöft und weiter steil bergab den Waldrand entlang. Erst bleibe ich noch hinter Markus aber bald reicht es mir und ich gehe vorbei. Anders als früher bleibt er diesmal an mir dran, will es wohl wissen. Und auch Gerald lässt sich nicht abschütteln - na von mir aus ;-) Noch 2Km und ich beschließe den letzten Kilometer den ich ja voll laufen darf etwas großzügig auszulegen. Jetzt geht es eine Waldstraße hinunter, höher und höher wird das Tempo, um eine scharfe Kurve herum. Zwei, drei Leute überholen wir da und weiter geht es, leicht bergab hinaus auf eine Wiese.Nun gibt es kein Halten mehr, mit 3:30-3:20 (für mich sehr schnelle 18Km/h) holen wir einen nach dem anderen ein. Markus scheint etwas zurückzubleiben aber Gerald ist immer noch da, übernimmt jetzt die Führung. Zwei Läufer in Grün ... Gerald zischt rechts vorbei, ich links, ein kurzes Waldstück und dann kommen schon die ersten Häuser von Zöbern. Leute stehen da, winken uns zu, es geht scharf links um´s Eck, zwischen ein paar Häusern durch und wir biegen auf die Straße zum Ziel ein - jetzt noch etwa 200m leicht bergauf, das war´s dann. Ich bin jetzt neben Gerald und stell mich auf einen Zielsprint ein. Der Kerl ist schnell, das hab ich schon gemerkt, und beißen kann er auch aber wie geht es ihm jetzt das letzte Stück bergauf? Nebeneinander werden wir immer schneller, noch 150m ... noch schneller ... wozu hat mir Gerhard die 100m und 200m-Intervalle in meinen Trainingsplan geschrieben über die ich so geflucht habe? 100m ... Gerald ist immer noch neben mir aber jetzt gilt´s, VOLLGAAAAAAS!!! Ha, und wie das geht, Gerald zieht nicht mehr mit, ich sprinte durch´s Ziel - geschafft, was für ein Finish! Herrlich, danke Gerald und Markus für dieses Duell, das hat wirklich Spaß gemacht :-)Dann ein Blick auf die Uhr - 41:54 ... 41:54!?! Unmöglich, ich kann es nicht glauben, das ist persönliche Bestzeit in Zöbern, unfassbar, wie gibt es das??? Ich bin doch großteils ganz locker gelaufen .... Wahnsinn!Ich muß erstmal Ausschnaufen, laufe gemütlich 2Km zum "Abkühlen" und kann es immer noch nicht fassen. Wieder zurück im Zielgelände beginnt das große Plaudern, Fachsimpeln, Analysieren mit Rolf, Franz, Markus, Arnold, Merlin, Martin (der war schlußendlich auch nur 30Sekunden schneller als ich ;-) undundund ... echt gemütlich ist es so bei Kaffee, Kuchen und Broten vom reichhaltigen Buffet zusammenzusitzen und auf die Siegerehrung zu warten. Und dann ist es soweit - welcher Platz ist sich für mich ausgegangen? Jippiiieeee, 3. Platz in der M50-Klasse hinter Manfred Pandur und Rolf Majcen, gesamt 12., ich freu mich riesig, DAS hätte ich nicht erwartet! Die Taktik "locker draufloslaufen und am Ende ordentlich Gas geben" scheint nicht so übel zu sein, die muß ich mir merken ;-)Soviel vom Dreihügellauf in Zöbern,bis zum nächsten MalHansP.S.: Info´s, Ergebnisse und Fotos gibt es auf http://www.toblers.info/dreihuegel/info_dreihuegel... Info´s zur ganzen Buckltour auf http://buckltour.at P.P.S.: Danke an die Veranstalter für einen rundum gelungenen Lauf, ich freue mich schon auf nächstes Jahr!