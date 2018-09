Maximilian Lechner steuert in Richtung European Tour

22.09.2018, 11:47 Uhr

Ebreichsdorf | Gloggnitz

Es waren spannungsgeladene Turniertage, die von 18.-21. September auf der Golfanlage Schloss Ebreichsdorf abgehalten wurden.116 Top Golfer aus über 20 Nationen traten bei der „First Qualifying Stage Section B“ an. Die erste Qualifikationsstufe für die höchste Spielklasse Europas.Der Gloggnitzer Maximilian Lechner vom Heimatclub GC Föhrenwald behielt über vier schwierige Tage die Contenance. Mit einer am Dienstag gestarteten 68er Runde, finalisierte er am Freitag mit einer 69er Runde.

Mit Spannung wurde das 18. Loch am Freitag erwartet. Auf 5 unter Par liegend, musste Max Lechner noch ein Doppelbogey einstecken und fiel vom dritten auf den siebenten Platz zurück.Dennoch konnte sich der Nachwuchssportler des Jahres 2015 und 2-facher österreichische Staatsmeister mit sensationellen 12 unter Par als bester Österreicher für das „Second Qualifying“ zur European Tour qualifizieren das Anfang November in Spanien ausgetragen wird.Fokussiert und zielstrebig arbeitet Maximilian Lechner bis zu 8 Stunden täglich an seiner angehenden Karriere als Profigolfer.Die Nachwuchshoffnung aus dem Hause „Föhrenwald“ hat bereits erfolgreich die ersten Zeilen und Seiten in seinem Karrierebuch verfasst.Wie es weitergeht bleibt abzuwarten. Die nächsten erfolgreichen Kapitel sind in Arbeit.