10.09.2018, 05:51 Uhr

Am 29. September steht der Berglaufklassiker am Schneeberg am Programm.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. "Mensch gegen Maschinen" lautet das Motto am 29. September beim Berglaufklassiker auf Niederösterreichs höchsten Berg, den Schneeberg. Es gilt 10 km und 1.200 Höhenmeter zu bewältigen. Die Top-Läufer werden dabei schneller als die über 100-jährige Dampflock sein.Der ebenfalls am Samstag stattfindenden Schneeberg-TRAIL führt über 32 km und 2.400 Höhenmeter. Gestartet wird um 7.30 Uhr (Trail) bzw. um 10 Uhr (Schneeberglauf) in Puchberg. Ziel beider Bewerbe ist der Bahnhof Hochschneeberg auf 1.800 m.