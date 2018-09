Moderner Biathlon in Diepolz

22.09.2018, 20:37 Uhr

alle freiwilligen Helfer und Helferinnen

anWer hat sich schon mal die Gedanken gemacht einen Winterbewerb zu adaptieren und in den Spätsommer zu verlegen ?Vor gut 2 Jahren hörte man davon, das es diesen Bewerb als Pilotprojekt geben wird, nur dachte ich nicht das 2 mal 2KM Laufen mit je einmal stehend und liegend Schießen (mit Lasergewehr) so kräfteraubend sein wird.Wie sollte man es 2017 einschätzen, Jux oder doch ein ernster Bewerb, hmm?Nun wer im Vorjahr noch nicht davon hörte und Heuer zu spät davon erfuhr, sollte sich für 2019 mal den MBiathlon auf die To-Do-Liste schreiben.Jede/r kann mitmachen, ob Hobby/ Amateur oder trainierter Sportler, vollkommen egal, denn wer schnell läuft kann noch alles beim schießen verhauen oder umgekehrt.Da es ein Art Verfolgungsrennen ist, bleibt es auch spannend bis zum letzten Starter bzw Starterin. Die Startzeit konnte man frei wählen, sofern sie noch zur Verfügung stand. Alle 90 Sekunden war eine Zeit wählbar.Nach dem einschießen mit dem Lasergewehr holte ich mir meine Startzeit. Auf der Tafel war noch viel zur Auswahl. Ich entschied mich für 15Uhr, denn da hab ich's gleich hinter mir.



Punkt 15Uhr der Start. Ich, mit Vollgas vom Hauptplatz weg Richtung Kreuzung wo es rechts weiter nach Wartmannstetten geht. Die Straße ist ganz leicht ansteigend. Trotzdem volles Tempo, Puls 185. Nach 1km scharf rechts, am Fußballplatz vorbei über die kleine Brücke, bei den ersten Paparazzi vorbei und über den Feldweg zurück nach Diepolz. Ca.150Meter vor dem Schießstand ein geologisches Hindernis (Bacherl) mit wenig Wasser. Kein Problem, mit einem Zwischenschritt auf einen Stein im seichten Wasser und weiter zum Hauptplatz. Am Schießstand angekommen, heißt es mal durchschnaufen und Puls auf 150 bringen, damit ich das Gewehr ruhig halten kann. Liegend, 6 Schuß 5 Treffer-Perfekt, ab in die 2.Runde. Nun tut's weh, die zweiten 2KM ziehen in den Beinen, Puls ist irgendwo. Am Retourweg zum 2.Schießen drehe ich mich doch gelegentlich um, um zu schauen ob ich den "Spartaner"sehe, der 90Sek nach mir startete. Beim Stehend Schießen fasse ich 2 Strafrunden aus was mit 2 mal 100Meter bestraft wurde.Im Ziel angekommen (18:33 Min) um 49Sekunden schneller als im Vorjahr war ich mal Tilt.Meine Zeit hielt nicht bis zum Schluß, Herbert hatte doch noch um 14 Sekunden schnellere Füße.Egal, Spaß war's trotzdem und am Läuferbuffet hab ich mich und alle Anderen auch gut stärken können. Es war dann noch genug Zeit um zu Fachsimpeln und die weiteren Konkurrenten anzufeuern, denn Jeder und Jede hat es verdient angefeuert zu werden wenn diese ihre Bestleistung bringen.Wetter sonnig, Läufer und Läuferinnen sportlich, Veranstaltung durchorganisiert, Verpflegung and more... war mehr als genug und gut, Bewerb anspruchsvoll aber für alle zu finishen, Schreit nach 3.Auflage.Sportliche Grüße,Tom Ergebnisse: Hier