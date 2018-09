Motorradrennen im Regen sind Kevins Ding

08.09.2018, 13:05 Uhr

In einem harten Rennen in Bad Fischau/Wöllersdorf sicherte sich Kevin Maurer den 4. Platz.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Rennen im Regen sind Kevin Maurers Stärke. Das bewies der Payerbacher am Wochenende erneut auf seiner "Heimstrecke" in Bad Fischau/Wöllersdorf bei Wr. Neustadt. Hier konnte er trotz widriger Umstände an der Spitze mitmischen. Bereits im Qualifying fuhr er in die Top-Five.Der erste Lauf fand bei leichtem Regen statt, doch Kevin konnte die beste Zeit bei dem Rennen fahren. Die enge und kurvige Strecke bot kaum Möglichkeiten zu überholen.Der Payerbacher sicherte sich den 5. Platz. Im zweiten Lauf bei strömendem Regen lag Kevin erneut an der Spitze. Er jagte mit Top-Rundenzeiten die ersten drei im Rennfeld. Nach einem Unfall von einem Überrundeten musste er jedoch ausweichen, verlor den Anschluss. Dennoch ging sich ein verdienter vierter Platz aus.

"Rennen im Regen machen mir persönlich viel mehr Spaß. Meine Rundenzeiten waren perfekt. Seit den letzten Rennen haben wir sehr viel mit verschieden Settings an den Fahrwerken gearbeitet und wieder einen wichtigen Sprung in die richtige Richtung gemacht."Das nächste Supermoto- Rennwochenende findet am 15./16. September in Melk statt.