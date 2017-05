Rally Opatija 04.-06. Mai, 3 Bezirksteams am Start

10.05.2017, 10:17 Uhr

Bezirksfahrer Jung/Spielbichler auf Rang 3 in ihrer Klasse

Beim 2. Lauf zur kroatischen Rallye-Meisterschaft, der auch zum Mitropa Cup zählt, nahmen insgesamt 89 Teams, aus 9 Nationen, teil! Die Rallye führte über knapp 400km, wobei 11 SP`s mit einer Gesamtlänge von 84km zu bewältigen waren.Aus dem Bezirk Neunkirchen waren Karl FAIST / Christian SCHWARZ (TOYOTA Celica GTi 16), Thomas JUNG / Rene SPIELBICHLER (OPEL Kadett GSI 16V), und Thomas KUSELBAUER / Rene HESCHTERA (HONDA Type R) am Start! Als Mechaniker fungierten für alle 3 Teams Michael SCHWARZ und Niki GEISRIEGLER.

Thomas JUNG / Rene SPIELBICHLER waren von Anfang an mit dem (komplett überarbeiteten) Kadett GSI 16V erwartungsgemäß wieder voll dabei, hatten trotz eines Drehers und einem noch nicht ganz lokalisierten Ölverlust (vermutl. Getriebeöl) keine nennenswerten Probleme und konnten einen hervorragenden 3.Rang in der Klasse 5/S2 (Gr. H bis 2000ccm) einfahren! Diesmal wurden bei der sehr stimmungsvollen Siegerehrung im Hafen von Opatija die Pokale überreicht…!In der selben Klassen fuhren auch Karl FAIST / Christian SCHWARZ! Der Toyota nach dem österreichischen M1 Reglement aufgebaut, war reglementbedingt zwar etwas unterlegen, dennoch konnte ein 7. Rang eingefahren werden! Ein recht passables Ergebnis für die beiden Puchberger!In der Klasse 2 – das sind die modernen und etwas leistungsstärkeren Autos war Thomas KUSELBAUER mit Rene HESCHTERA am Start und fuhr von Anfang an Top-Zeiten! Mit dem HONDA Type R starteten die beiden in Klasse 2 mit diversen Clio`s, Citroen DS3, sowie anderen Honda`s usw. und landeten am Ende in dieser Topbesetzten Klasse 2 auf dem tollen 5. Rang!Weiter geht es für die 3 Teams bereits in wenigen Wochen, wo von 08. – 10.Juni die „43. INA Delta Rallye“ im Raum Zagreb stattfindet.