Semmeringer Mädls sind Landesmeister

04.05.2017, 11:19 Uhr

Volleyball-Erfolg für Tourismusschulen-Team

BEZIRK NEUNKIRCHEN (kürner). Das Mädchen-Volleyballteam der Tourismusschulen Semmering landete einen historischen Erfolg! Am 28.4.2017 fand in Ternitz das niederösterreichische Landesfinale der Mädchen der Oberstufe statt und die Volleyballerinnen der Tourismusschulen Semmering erkämpften sich den Landesmeister-Titel!Stellvertretend für das ganze Volleyballteam, das heuer wirklich in allen Bewerben großartige Leistungen zeigte (2 dritte Plätze bei den Landesmeisterschaften in den Bewerben „mixed“ und bei den Burschen), gewannen die Mädchen die heißbegehrte Sieger-Trophäe.In einem spannenden Semifinale wurde erst im dritten Satz entschieden, wer ins Finale einzieht. Anfangs überraschten die Semmeringer Damen die Gegnerinnen aus Pressbaum und gewannen den ersten Satz Der zweite Satz ging an die Gegnerinnen. Somit galt der 3. Satz als Entscheidung und die Mädchen der Tourismusschulen zeigten starke Nerven und spielerisches Geschick und sicherten sich somit den Einzug ins Finale.Das Finalspiel gegen Wieselburg war ebenso spannend. Die Gegnerinnen waren auf demselben Spielniveau und somit lieferten alle den Zusehern ein aufregendes Erlebnis. Doch zu guter Letzt konnten sich die Tourismusschülerinnen durchsetzen und holten den Sieg auf den Semmering.Kapitänin Isabella Scharfegger, die seit 5 Jahren im Team ist und hart für diesen Titel gekämpft hat, bedeutete dieser Sieg so viel, dass sie den Pokal sogar über Nacht mit nach Hause nahm.