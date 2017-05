Siegreiches Turner-Trio

02.05.2017, 08:41 Uhr

ATSV-Sportler trumpften in der Steiermark auf.

Linda am Stufenbarren

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Ternitzer Turnerinnen räumen bei der offenen steirischen Landesmeisterschaft ab.Linda Hamersak holte sich mit 4 Punkten Vorsprung den klaren Sieg in der offen ausgeschriebenen Eliteklasse vor der steirisch Landesmeisterin.Mit 13,4 Punkten am Balken zeigte Linda, dass sie absolut an der österreichischen Turnspitze angekommen ist! Eine fehlerfreie Stufenbarrenübung, ein gelungener Tsukahara und eine elegant präsentierte Bodenübung brachten 48,2 Punkten und damit die Tageshöchstwertung.

Isabel auf Platz 3

Javza glänzte in der Jugendstufe 1

Linda Hamersaks Vereinskollegin, Isabel Wöckl, turnte zum 1. Mal in der Eliteklasse. Trotz verletzungsbedingtem eingeschränkten Trainings im vergangenen Monat, schaffte Isabel einen tollen Wettkampf. Besonders erfreulich, die Leistungen am Stufenbarren und am Boden, welche ihr den 3. Platz sicherten.In der Jugendstufe 1 war Javza Ochirsukh für Ternitz am Start. Javza hatte dieses Mal zwar Probleme am Boden und am Stufenbarren, sie musste hier leider 3 Stürze in Kauf nehmen, konnte sich aber durch einen perfekt gestandenen Tsukahara am Sprung und einer gelungenen Balkenübung den Sieg in dieser Altersklasse sicher.„Drei Turnerinnen am Start, drei Medaillen, was will man mehr“, freut sich Trainerin Ines Hamersak.