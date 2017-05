Sporttischfussball - auch Weltweit bekannt als Subbuteo

02.05.2017, 08:56 Uhr

Sporttischfußball

Ein fantastischer präziser Sport am Tisch, der durch das Schippen der Spielfiguren seine Faszination findet.Du bist dein eigener Manager, Torhüter, Verteidiger, Mittelfeldspieler und Stürmer und bestimmst dadurch Deine eigene Spieltaktik.So nahe an Fußball gibt es keine anderes Tischfußballspiel, das alle Facetten des Fußball bietet. Der Eckball, der Einwurf, der Freistoß, der Elfmeter und auch der Volleyschuss sind möglich. Probiere es aus!Die berühmte Defensivtaktik des 'Catenaccio' aus Italien kann man spielen, wie auch das bekannte 'Forechecking oder Pressing' im Angriff ist spielbar.Das Spielfeld (Baumwolle oder Kunststoff) im Maßstab 1:100 zum echten Fußballfeld, ist auf einer Holzplatte aufgelegt. Tore mit Netze machen es noch weiter spannend.Der EÖTV veranstaltet seit 1973 die Bundesliga und den EÖTV Pokal für Einzelspieler und für Vereine die 'Österreich Liga' (Mannschaftsbundesliga seit 1976) und den Österreich Pokal (seit 1982). Der Österreich Pokal ist das Gegenstück zum berühmten FA-Cup in England oder den ÖFB-Cup im Fußball.Der EÖTV ist ein STF Verband der durch seine Internationalen Erfolge viele WM und EM Medaillen gewinnen konnte (Siehe Link).Jetzt hast Du Interesse? Wir freuen uns auf Dein E-Mail mit Fragen.Informiere Dich über unsere Webseite: www.sporttischfussball.at