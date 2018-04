Steinberger startet mit vier Teams beim 4. Firmenlauf

21.04.2018, 00:00 Uhr

Modehaus Steinberger-Team zeigt sich kämpferisch.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Am 21. Juni um 19 Uhr findet die 4. Aufage des Neunkirchner Firmenlaufs statt. EUROSPAR Steinberger versorgt als offizieller Sponsorpartner die Starter wieder mit ausreichend Mineralwasser, Müsliriegeln und Energydrinks. Und natürlich wird auch in sportlicher Hinsicht ordentlich mitgemischt. Von EUROSPAR und Modehaus gehen insgesamt 2 Walking- und 2 Laufteams an den Start. Susanne Steinberger-Luger: "Wir alle sind voll motiviert, obwohl wir bereits das dritte Mal mit dabei sind. Auf der Föhrenwald-Laufstrecke haben wir vor einigen Wochen mit dem Training begonnen, denn es gilt die guten Platzierungen der letzten Jahre zu verteidigen!"