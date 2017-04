23.04.2017, 16:01 Uhr

Turnierserie ESV BU Neunkirchen

NEUNKIRCHEN:Auspitz | Vom 19.-21.04.2017 veranstaltete der ESV BU-Neunkirchen in der Stocksporthalle am Auspitz seine Frühjahrsturnierserie. Obwohl man bei den am Mittwoch u. Donnerstag herrschenden Wetterverhältnissen auch von einem Winterturnier sprechen konnte. Doch die Schützen trotzten dem Kälteeinbruch und Obmann Zeisel konnte 15 Stocksportvereine aus dem Bezirk Neunkirchen begrüßen. Nach spannenden und fair geführten Spielen erhielten die drei Gewinner, sowie die 2.platzierten Sachpreise. Auf diesem Weg möchte sich der Verein bei den Spendern der Preise recht herzlich bedanken.

Ergebnis Mittwoch 19.04. 1. SC Raglitz, 2. ESV`D Eisbären Grafenbach

Ergebnis Donnerstag 20.04. 1. ESV Flatz, 2. ASKÖ Siedlerbuam Neunkirchen

Ergebnis Freitag 21.04. 1. ESV Vorwärts Unter Aspang, 2. ESV Hintenburg

