Wasserlabstation für Starter beim vierten Firmenlauf

06.05.2018, 00:00 Uhr

Kampf gegen die Hitze im Panoramapark Neunkirchen.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Das Einkaufszentrum Panoramapark ist als Partner beim 4. Neunkirchner Firmenlauf über ca. 5 Kilometer wieder mit dabei. Sylvia Janneschitz vom Center-Management will bei dem Laufevent eine ganz wichtige Sache beitragen: Wasser. Das mag vielleicht banal klingen, doch die brütende Sommerhitze setzt den Sportlern zu. Da ist Wasser essentiell. Und das wird es im Panoramapark in rauen Mengen geben: "Wir haben im Vorjahr erstmals eine Wasserlabstation aufgestellt, die wurde sehr gut angenommen", so Janneschitz.Zudem werden aus verschiedenen Geschäften im Einkaufszentrum Panoramapark am 21. Juni, 19 Uhr, wieder Lauf- und Walking-Teams an den Start gehen.