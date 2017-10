Wer mitläuft oder walkt, hilft unserem Notarzt-Team

11.10.2017, 00:01 Uhr

Bleib fit & hilf mit! geht am 22. Oktober in die nächste Runde.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Der beliebte Benefizlauf im Föhrenwald präsentiert sich am 22. Oktober unter dem Namen "Bleib fit & hilf mit". Jeder gelaufene und gegangene Kilometer wird in bewährter Weise vom Partner der Stadtgemeinde - der Sparkasse Neunkirchen - mit 30 Cent vergütet. Der Erlös kommt dem Notarzteinsatzfahrzeug zugute. Im Vorjahr konnte ein Scheck über €1.744,32 übergeben werden. Diesen Wert will man natürlich heuer übertreffen.Start ist um 9 Uhr bei der Laufstrecke Föhrenwald, die Scheckübergabe erfolgt um 12.30 Uhr. Anmeldung ist keine erforderlich. Genutzt werden die markierten Laufstrecken im FöhrenwaldAlles steht im Zeichen der Fitness und des guten Zwecks: So werden auch Lactat-Test, Fettmessung und Blutdruckmessung angeboten. Auf die TeilnehmerInnen wartet auch eine kleine Stärkung! Für die kleinen Besucherinnen und Besucher steht die Hüpfburg bereit.Die Stadtgemeinde Neunkirchen, das Rote Kreuz und die Sparkasse Neunkirchen bitten um zahlreiche Teilnahme für den guten Zweck!