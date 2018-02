Wimpassing und der Olympic Bogenclub Gloggnitz

05.02.2018, 06:45 Uhr

Zehn mal hat nun schon diese Zusammenarbeit hervorragend geklappt.

Sannung pur beim Wettkampf der Recurce- und CompoundschützInnen. Aus beinahe allen Bundesländern kamen die BogenschützInen um sich in Wimpassing im Wettkampf zu messen. Die Sporthalle bietet dazu beste Voraussetzungen und der Olympic Bogenclub Gloggnitz war nun schon zum zehnten Mal bemüht ein Turnier nach internationalen Wertmaßstäben zu bieten. Der heftige Applau der SchützInnen zum Abschluss des Wettkampfes belohnte diese Mühen. Immer deutlicher positioniert sich nun auch Wimpassing zum Anziehungspunkt für BogenschützInnen in Hallenbewerben. Auch in seiner Heimatgemeinde ist der Olympic Bogenclub Gloggnitz sehr aktiv. Bereits zum zwanzigsten Mal wird dieser Verein sein zweitägiges Outdoor-Turnier 2018 auf der städtischen Sportanalge in Gloggnitz ausrichten.