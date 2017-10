Zu Geselligkeit und Sport trifft man sich beim ESV Schwarz-Weiß

18.10.2017, 11:42 Uhr

58 Mitglieder treffen sich nicht nur zum Eisschießen, auch die Geselligkeit kommt in der Eisschützengasse in Ternitz nicht zu kurz."Es sind halt nur wenig Junge für das Eisschießen zu begeistern", weiß Obmann Christan Meixner vom Nachwuchsmangel bei den Eisschützen ein Lied zu singen.Der nächste Winter kommt bestimmt. Wer Lust auf Eisschießen hat, soll sich bei Obmann Meixner melden.Wollen auch Sie Ihren Sportverein vorstellen? Schicken Sie uns eine Email an