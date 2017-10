Café Dietmayer eröffnet im ZIWA Aspang

03.10.2017, 15:53 Uhr

Bezirk Neunkirchen (Red.).-

Das Markt Cafe Aspang erstrahlt seit Anfang Oktober in neuem Licht. Siegfried Dietmayer führt bereits erfolgreich in dritter Generation das Familienunternehmen fort und eröffnet nun seinen neuen Standort im ZIWA Aspang, Bahnstraße 16a.Familie Dietmayer verwöhnt sie ab sofort in ihrem neu eröffneten Cafehaus mit verschiedenen Frühstücksvarianten, kleinen Speisen sowie täglich frischen Mehlspeisen. Als besonderes Highlight gilt das köstliche Sonntagsfrühstück!Das Team rund um Familie Dietmayer sorgt für eine wohlfühlende Atmosphäre und die liebevoll gestalteten Räumlichkeiten laden zum Verweilen ein.ZIEGELWAGNER Geschäftsführerin Julia Klinglmüller und Bürgermeisterin Doris Faustmann waren bei der Eröffnung mit dabei und feierten gemeinsam mit Familie Dietmayer und Ihren Kunden. „Ich freue mich ganz besonders, das traditionsreiche Familienunternehmen Dietmayer in unserem Fachmarktzentrum begrüßen zu dürfen. Das Cafehaus versorgt unsere Kunden im ZIWA Aspang mit einem tollen Frühstücksangebot und die Produkte stammen von österreichischen Lieferanten. Da auch mein Unternehmen ein traditionsreiches Familienunternehmen ist, möchte ich Siegfried Dietmayer in seiner Selbstständigkeit unterstützen und freue mich auf eine gute Zusammenarbeit.“ betonte Julia Klinglmüller, Geschäftsführerin der ZIEGELWAGNER Gruppe.Info: www.ziegelwagner.at