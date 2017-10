Die letzten 13 Tage

20.10.2017, 11:12 Uhr

Neunkirchens Baudirektor Franz Krenn eilt dem Ruhestand entgegen

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Ab 23. Oktober hat der Neunkirchner Baudirektor Franz Krenn noch gezählte 13 Tage bis zu seinem wohlverdienten Ruhestand. Am 20. Oktober nahm er vermutlich an seiner letzten pikanten Pressekonferenz zum Thema LED-Beleuchtung im Stadtgebiet teil. – Ein sehr strittiges Thema, da die SPÖ ja darauf beharrt, dass die Beleuchtung nicht normgerecht, noch ausreichend, noch sicher sei. Seitens der Verwaltung der Stadtgemeinde wurde nun der Gegenbeweis angetreten. Mehr dazu in Kürze auf