Durchstarter der Woche – der Profi fürs Fahrrad

20.01.2018, 00:00 Uhr

Peter Moser aus Küb baut den ganz persönlichen Fahrrad-Rahmen.

Weil man diesen Beruf gar nicht anders ausüben kann. Und weil ich alleine – gemeinsam mit dem Kunden - entscheiden will und muss, wie das ersehnte Traumrad umzusetzen ist.Edle und außerordentliche Produkte individuell ausgestaltet, in aufwändiger Handarbeit hergestellt – am Schluß ein schönes Rad und ein zufriedener Kunde. Was will man mehr?Nach Vermessung des Auftraggebers, Konzeption des ganzen Rades mit all seinen Komponenten wird in einem bike-CAD-Programm der Rahmen und die Gabel gezeichnet. Unter Einsatz hochwertiger Rohre und Lote wird dann ein ganz auf den Kunden zugeschnittener Rahmen (und Gabel) gefertigt.