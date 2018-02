04.02.2018, 00:00 Uhr

Selbständigkeit war schon immer mein Traum und es lässt sich am Besten mit Familie und Arbeit verbinden.Ich nähe auf Wunsch mit ganz viel Herz, Baby-, Kinder- und Erwachsenenkleidung. Dabei ist mir der Kundenkontakt sehr wichtig.Das Besondere an meinem Produkten ist die Individualität an jedem Stück. Jedes Teil ist ein Einzelstück, welches mit ganz viel Liebe gefertigt wird.