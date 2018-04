Nach einem Jahr Suche endlich einen Job

26.04.2018, 00:00 Uhr

Der Weg dorthin war für Katja Reiterer aber alles andere als leicht.

Umschulung leider nein

Endlich der Lichtblick

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Katja Reiterer arbeitete zehn Jahre als Kassenkraft in einem Geschäft. Doch dann machten die heute 43-Jährige gesundheitliche Probleme zu schaffen. Die die ehemalige Leistungssportlerin im Kunstturnen musste 2017 eine Knie-OP übe sich ergehen lassen.Danach begann das Hoffen auf eine Umschulung. Unterstützung bekam sie dabei keine. Wie Reiterer schilderte, erklärte ein Arzt der PVA in St. Pölten, ein Umschulen sei nicht notwendig: "Ich könne in meinem alten Job arbeiten, hieß es. Dabei kann ich weder knien, noch sitzen oder hocken", so die 43-Jährige. Ein Kurs beim BFI motivierte Reiterer immens: "Ich habe über 100 Bewerbungen geschrieben."Bislang allerdings ohne Erfolg. Am 24. April folgte aber edlich der Lichtblick. Reiterer: "Es gibt etwas zu feiern. Ich habe einen neuen Job."