Neu im Tiermedizinischen Zentrum Wimpassing: die "Fellbox"

11.02.2018, 00:00 Uhr

Hundestylistin Yvonne Bauer kümmert sich um Ihren vierbeinigen Liebling.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. "Hier ist jede Hunderasse willkommen, ganz gleich ob es eine Rundumpflege wird, oder ob Ihr Hund mich einfach nur zum Baden oder Bürsten besucht. Auch Katzen sind herzlich willkommen", erzählt Yvonne Bauer. Sie ergänzt das Tiermedizinische Zentrum Wimpassing von Dr. Daniela Neubauer mit Schönheitspflege für Hund und Katz.Dass sich die Tiere bei der Pflege wohlfühlen, steht für Bauer im Vordergrund. "Schon seit 2011 arbeite ich an der Seite von Dr. Neubauer", so Bauer, die zusätzlich die Ausbildung zur diplomierten Hundestylistin absolvierte: "Ich freue mich Sie und Ihre vierbeinigen Lieblinge in der Fellbox begrüßen zu dürfen."Yvonne Bauer, St. Valentinerstr. 18 , 2632 Wimpasssing (im TMZW)Tel.: 0664/1942720 , E-Mail: office@fellbox.at, www.fellbox.at