Neunkirchner Initiative fürs "Einkaufsradeln"

04.05.2017, 08:33 Uhr

Wadlpass soll zur Bewusstseinsbildung beitragen.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. "Die Idee dazu hatte ich bereits im Herbst des Vorjahres", so die Neunkirchner Umweltstadträtin Andrea Kahofer (SPÖ): "Es geht darum, die Menschen daran zu erinnern, dass man einen kleinen Einkauf auch mit dem Fahrrad erledigen kann. Man muss nicht für jeden Einkauf ins Auto steigen." Der zweite Ansatz: die Neunkirchner Geschäftswelt soll von der Initiative profitieren. "Der Wadlpass muss abgestempelt werden. Das spielt sich alles in Geschäften rund um den Hauptplatz ab", so Kahofer. Generell könne man allerdings in allen Geschäften der Stadt einkaufen. Der Wadlpass ist seit 2. Mai in den Neunkirchner Geschäften erhältlich. Fürs erste wurden 1.000 Pässe aufgelegt. Für August ist eine Abschlussveranstaltung geplant, bei der Gutscheine zu gewinnen sind. Die Hauptgewinne bewegen sich im Bereich von 100 bis 200 Euro. Kahofers Idee wurde auch von Christian Wagner (Klima- und Modellregion) und Wirtschaftsstadtrat Armin Zwazl (ÖVP) unterstützt.