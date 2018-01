Regina Walter: Tierärztin aus Liebe zu den Tieren

28.01.2018, 00:00 Uhr

Ihr Schwerpunkt sind Pferde und Kleintiere.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. "Ich bin seit über zwanzig Jahren Tierärztin aus Liebe zu den Tieren", erzählt Regina Walter. Ihr medizinisches Interesse wurde schon in der Kindheit geweckt. Die Tierärztin aus Payerbach: "Da war es naheliegend Beruf und Berufung zu kombinieren."Regina Walter spezialisierte sich auf Pferde und auf Kleintiere. Eine Besonderheit dabei ist ihre "rollende Ordination": "Meine mobile Tierambulanz ist in einem adaptierten Rettungsauto untergebracht, in dem ich auch operieren kann" so Walter. Kontakt: 0664/5315669.