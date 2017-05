Reichenauer Unternehmer wird zwangsversteigert

04.05.2017, 00:00 Uhr

Magic Mountain-Gebäude an der Hauptstraße und Privathaus landete in den gerichtlichen Versteigerungen.

Zwangsversteigerung 1

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Er sorgte wiederholt für Schlagzeilen – sei es wegen Streitigkeiten mit der Gemeinde Wildalpen, wegen ausständiger Löhne für Mitarbeiter, die sich an das Arbeitsgericht wandten oder wegen seiner Einkaufszentrumspläne beim Kurpark (die scheiterten). Nun kracht jener Wahlreichenauer, der in Reichenau reichlich Projekte anpackte, offenbar gewaltig.Denn in den Ediktsdaten ist zu ersehen, dass zwei Grundstücke und Häuser des Unternehmers zwangsversteigert werden müssen. Konkret handelt es sich um das ehemalige Postgebäude in der Hauptstraße 34 mit einer Grundstücksgröße von 4.211 m² und einer Objektgröße von 830,10 m². Das Objekt wurde auf einen Wert von 1,285.000,00 Euro geschätzt. Die Versteigerung ist für 11. Mai, 9 Uhr, angesetzt und wird im Bezirksgericht Neunkirchen, 2. Stock durchgeführt.

Zwangsversteigerung 2

Selbst das Privathaus des Unternehmers kommt unter den Hammer. Das Anwesen Grünsting 31 steht auf einem 4.637 m² Grundstück und ist 82,57 m² groß. Geschätzt wurde das Anwesen auf 160.000,00 Euro. Zusätzlich zu den Häusern sind die beiden Grundstücke zur Versteigerung ausgeschrieben.