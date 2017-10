17.10.2017, 19:55 Uhr

Roco baut ab

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Der Gloggnitzer Modellbau-Hersteller Roco will Teile der Produktion. In Vietnam betreibt das Unternehmen bereits ein Werk, ebenso hat es Niederlassungen in Osteuropa. Was das für die knapp 100 Mitarbeiter bedeutet, ist noch offen.

