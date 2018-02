SOMA Ternitz: bis 17. März soll 1. Etappe fertig sein

13.02.2018, 07:10 Uhr

Planungsbesprechung für den Sozialmarkt-Umbau,

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Der Sozialmarkt in der Ternitzer Gfiederstraße soll großzügig umgebaut werden (die BB berichteten). Am 12. Februar fand eine Besprechung mit den Professionisten statt. "Von der Planung sieht es nun so aus, dass am 17. März der vordere Bereich, inklusive Second Hand-Laden fertig gestellt sein soll", skizziert Claudia Zwingl vom SOMA.Abstriche gibt's im SOMA-Leben natürlich auch: Ab 24. März bis etwa Anfang Mai wird der Sozialmarkt voraussichtlich keine Küche haben. Zwingl: " in dieser Zeit wird der hintere Bereich des Marktes renoviert."