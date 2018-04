Spatenstich für den neuen EUROSPAR in Reichenau

19.04.2018, 06:21 Uhr

Die Eröffnung ist noch heuer, im September, geplant.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Der neue EUROSPAR in Reichenau an der Rax wird über mehr als 1.100m² Verkaufsfläche mit gut 20.000 Artikeln verfügen. 57 Komfort-Parkplätze, 14 sogar überdacht, laden zum Einkaufen ein. Von der österreichischen Gesellschaft für nachhaltige Immobilienwirtschaft (ÖGNI) wird der neue Markt das Nachhaltigkeits-Zertifikat in Gold erhalten. Am 18. April fand der Spatenstich für den supermarkt statt, in dem mindestens 25 Menschen Arbeit finden.

Familie Uher weiterhin Familie EUROSPAR

Umweltfreundlicher Supermarkt

Geführt wird der neue EUROSPAR von der Kaufmannsfamilie Uher, die auch den bestehenden SPAR in Reichenau betreibt.Beheizt wird das Gebäude zum Großteil über eine Wärmerückgewinnung. Dabei wird die von den Kühlaggregaten abgegebene Wärme zur Beheizung des neuen EUROSPAR verwendet. Beleuchtet wird ausschließlich mit LED und durch die Gebäudedämmung entspricht der Heizwärmebedarf des neuen EUROSPAR dem eines Niedrigenergiegebäudes.