Spatenstich für Seebensteins Einsegnungskapelle

10.05.2017, 09:00 Uhr

Große Feierstunde für das 300.000 Euro-Bauvorhaben.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Elsa Barsanti-Eichingers Liebe zu Seebenstein hat den Bau einer Einsegnungskapelle am Friedhof Seebenstein ermöglicht. Die begüterte Dame legte 300.000 Euro für den Bau des Gebäudes aus. Die Einsegnungskapelle ist ihrem verstorbenen Ehemann gewidmet, für den eine Erinnerungstafel an der Kapelle angebracht wird. Am 9. Mai erfolgte der Spatenstich für das Projekt. Bürgermeisterin Marion Wedl (SPÖ): "Die Fertigstellung ist bis August dieses Jahres geplant."

Barrierefreiheit in KapelleGroßer Wert wird bei der Umsetzung auf Barrierefreiheit gelegt. So wird das WC behindertengerecht gestaltet und auch zwei der zwölf Parkplätze sind Menschen mit Handicap vorbehalten. Besonders interessant gestaltet sich die Fenster-Ausführung der Kapelle. Die Verglasungen werden künstlerisch gestaltet, und zwar mit Motiven des verstorbenen Prof. Gerhard Eichinger.Bürgermeisterin Wedl: "Es wird noch überlegt, einen sechs Meter hohen Glockenturm aus Stahlträgern mit Läutwerk an der Südseite der Einsegnungskapelle zu errichten." Der Grundriss des Glockenturms würde kreuzförmig ausfallen und entsprechend den vier Himmelsrichtungen angelegt.