Top-Nahversorger für Reichenau

15.09.2018, 20:29 Uhr

Wertschöpfung und Arbeitsplätze in der Region



Naheliegendes bei EUROSPAR in Reichenau an der Rax



Ein Zeichen für den Klimaschutz

Noch größer, noch moderner und noch regionaler – so kann man den neuen EUROSPAR-Markt der SPAR-Kaufmannsfamilie Uher am besten beschreiben. Aus dem bisherigen SPAR-Supermarkt am Erlanger-platz wurde ein großer EUROSPAR-Markt direkt auf der Hauptstraße 38. 1.100 m² Verkaufsfläche, ein Sortiment von rund 20.000 Artikeln und 60, teilweise überdachte, Komfort-Parkplätze erwarten die Kundinnen und Kunden ab sofort am neuen Standort. Am 13. September 2018 eröffnete der neue Top-Nahversorger in Reichenau an der Rax.Geführt wird der neue EUROSPAR-Markt von den Schwestern Astrid Uher und Birgit Wessely-Uher. „Wir verstehen uns als Nahversorger in Reichenau – gut erreichbar, persönlich, regional. Ergänzend zum preiswerten SPAR-Sortiment sind uns Produkte aus unserer Region ein ganz besonderes Anliegen“, so Familie Uher. 22 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter auch ein Lehrling, komplettieren das Team in Reichenau.Der neue EUROSPAR-Markt in Reichenau ist die richtige Adresse für jene, die ein vielfältiges Sortiment und regionale Produkte suchen. Das umfang-reiche Angebot und die großzügige Feinkostabteilung sind der beste Beweis dafür. Für frisches Brot und Gebäck sorgt eine eigene Backstation im Markt. Spezialitäten von regionalen Bäckern runden das Angebot bei Brot und Gebäck zusätzlich ab. Aus dem Bezirk Neunkirchen liefern zahlreiche Produzenten ihre Spezialitäten an den neuen EUROSPAR-Markt der Familie Uher. Eine große Auswahl an Haushalts- und Elektroartikeln für den täglichen Bedarf finden sich ebenso im Angebot.Jeden Dienstag und Freitag werden die beliebten Grillhenderl und jeden Montag Pizzen am Parkplatz des neuen EUROSPAR-Marktes verkauft. Die Lotto-Toto-Annahmestelle rundet das Angebot beim neuen EUROSPAR-Markt in Reichenau ab.Beheizt wird das Gebäude über eine Wärmerückgewinnung (zu 85%) und eine Luftwärmepumpe (zu 15%). Bei der Wärmerückgewinnung wird die von den Kühlaggregaten abgegebene Wärme zur Beheizung des neuen EUROSPAR-Marktes verwendet. Beleuchtet wird ausschließlich mit LED und durch die Gebäudedämmung entspricht der Heizwärmebedarf des neuen EUROSPAR dem eines Niedrigenergiegebäudes. Zusätzlich kommt als Kältemittel der Kühlanlagen ausschließlich CO2 zum Einsatz. SPAR bringt mit dem modernen Supermarkt nicht nur Lebensqualität und Arbeits-plätze in die Region, sondern setzt auch ein Zeichen in Sachen Klimaschutz. SPAR erhält für die nachhaltige Bauweise an diesem Standort in Reichenau, seitens der OEGNI (Österreichische Gesellschaft für Nachhaltige Immobilienwirtschaft), die Auszeichnung in Gold.