Vier Studierende der FH Wr. Neustadt ausgemustert

31.01.2018, 06:11 Uhr

Ein neuer Bachelor und drei neue Master aus dem Bezirk Neunkirchen.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Vergangenen Freitag fand an der FH Wiener Neustadt eine Sponsion mit Absolventen aus dem Bezirk Neunkirchen statt. Daniel Gavris Daniel (Neunkirchen) ist nun Bachelor Wirtschaftsingenieur, Stefan Kriegner Stefan aus Feistritz am Wechsel und Oliver Schuster aus Willendorf am Steinfelde dürfen sich Master Mechatronik nennen und Gerald Sederl, Breitenau, ist ab sofort Master Wirtschaftsingenieur.