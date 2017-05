Wimpassinger Burger-König: "Fast Food ist nicht ungesund"

11.05.2017, 10:05 Uhr

Peter Stief übernahm zwei Mc Donalds Filialen in Wiener Neustadt.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Mit April übernahm der Wimpassinger Peter Stief als Franchisenehmer von McDonald’s Österreich die McDonald’s Restaurants in der Pottendorfer Straße Wr. und im Einkaufszentrum Fischapark in Wiener Neustadt. Damit wird Stief automatisch Chef von 70 Mitarbeitern.Peter Stief ist vielen emsigen Besuchern der Wimpassinger Wirtschaftsmesse bestens bekannt. Immerhin war er über Jahre treibende Kraft im Messe-Team. Was hat sich für ihn verändert, jetzt, wo er "Burger-König" ist? Stief: "Das viele Reisen fällt weg." Das kommt natürlich dem Familienleben zu Gute. Der Lieblings-Burger des Wimpassingers? "Das ist schwer, weil mir schmecken eigentlich alle. Richtig toll ist es, sich jeden Tag den Burger individuell zusammen zu stellen."

Vorurteil: Fast Food ist ungesund

Im Bezirksblätter-Gespräch räumt der Wimpassinger mit einem Vorurteil in Sachen Fast Food auf: "Fast Food ist nicht ungesund", so Stief. Damit spricht der Unternehmer vor allem das Produkt Hamburger an: "Man bekommt bei uns sogar Brötchen aus Dinkelmehl, dazu ein saftiges Stück gegrilltes Fleisch und Salat. Was soll daran ungesund sein?" Und auch für die Vegetarier gibt es genügend in der Fast Food-Speisekarte.