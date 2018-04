WTC Wasser Technik seit zehn Jahren erfolgreich

28.04.2018, 00:00 Uhr

Unternehmer startete 2008 in Schottwien durch.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Claudiu Petrea gründete sein Unternehmen im April 2008 mit 23 Jahren. Der Unternehmer mit Sitz in Schottwien hat sich auf Brunnenbau, Pumpentechnik, Beregnungsanlagen und Schwimmbäder spezialisiert. "Der Kunde bekommt alles aus einer Hand. Unsere Stärke liegt in der gesamten Pumpentechnik von Schwengelpumpen sowie Ober- und Unterwasserpumpen und in der gesamten Automatik", so Claudiu Petrea. Der fünf Mitarbeiter starke Betrieb ist für Sie in NÖ, Wien und dem Burgenland unterwegs. WTC Wasser Technik arbeitet zu 90 Prozent im privaten Bereich. Petrea: "Wo wir bereits über 5.000 Kunden zählen." Die Zufriedenheit der Kunden findet in den Internet-Bewertungen sowie in der Mundpropaganda Niederschlag. Auch im öffentlichen Bereich hat sich WTC Wasser Technik bereits einen Namen gemacht. Claudiu Petrea: "Wir sind stolz, für die ÖBB Tunnelbau, im Haus des Meeres und Seestadt 1220 Wien gearbeitet zum haben."In der WTC-Zentrale in Schottwien 82 können Sie auf ca. 200 m2 Produkte von Brunnen, Pumpentechnik, Beregnungsanlagen etc. in Augenschein nehmen und Sie werden kompetent beraten.