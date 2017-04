Zur Entspannung: am Rad auf 3.000 Meter

30.04.2017, 00:00 Uhr

Wie Jochen Schabus, Geschäftsführer bei Schneider&Partner, fernab von Steuerangelegenheiten entspannt.

Wir sind eine moderne Steuerberatungskanzlei, bei der man alles haben kann – von der klassischen Schiene vom Beleg bis zur Bilanz. Mit der Digitalisierung sind wir sehr modern aufgestellt. Immer mehr Leute kommen zu uns, wenn sie schon Probleme mit Finanzstrafverfahren haben oder im Bereich wo das eigene Rechnungswesen sehr schlampig geführt worden ist.Der Private mit seiner Vermietung kann auch gerne kommen. Der Lehrer, der seine Spesen absetzen will, eher nicht. Wir betreuen Firmen von einem Mitarbeiter bis 300, 400 Mitarbeiter.

So 1.500, davon 60 Prozent aus dem Bezirk Neunkirchen.40. Das ist eigentlich recht viel. Wir sind acht, bald zehn Steuerberater. Da sieht man, dass wir sehr beratungsintensiv sind. Viele haben eher, drei, vier Steuerberater und der Rest Buchhalter.Seit acht Jahren. Ich bin von der Partnerebene noch am jüngsten dabei. Aber die Zeit vergeht.Was nach dem Schema F runterläuft, ist das, was man sowieso tagtäglich gut macht. Die Herausforderung ist, wenn neue Klienten kommen, die schon ein halbes Jahr nichts gemacht haben. Das sind so viele Stunden, die da reinfließen, um das wieder hinzubringen, dass er sich wieder auskennt. Oder wir haben neue Klienten, die sagen, sie haben chon zwei, drei Jahre ihrem Steuerberater nichts mehr geschickt haben, weil sie mit ihm nicht mehr konnten. Das dann aufzugleisen – gerade die Finanz – wenn da die Umsatzsteuer fehlt – ist das schon eine Challenge.Ja, schon. Wobei das wichtigste ist, dass man gar nicht rein kommt. Was vor 5, 6 Jahren noch ein Kavalliersdelikt war, daraus will die Finanz nun gleich ein Finanzstrafverfahren machen. Das ist einfach schade.Dass man sich nochmals rechtfertigen muss, ab einem gewissen Rahmen – so um die 100.000 Euro – geht’s vor Gericht. Bis dahin muss man sich vor dem Finanzamt verantworten. Und das Finanzamt sagt, da geht’s dann nicht mehr um leicht fahrlässig, sondern um einen Bereich, wo ein Betrug stattgefunden hat. Und da geht’s dann um die Gewerbeberechtigung und die will keiner verlieren.Wenn ich sehe, dass der Klient nicht die Wahrheit sagt, dann trennt man sich auch von solchen Klienten. So gibt’s kein Zusammenarbeiten. Man geht ja für ihn durchs Feuer. Das ist aber nicht die Norm. Vielleicht einmal im Jahr kommt das vor.Man muss sich sicher mehr behaupten und mehr Portfolio anbieten, weil der Klient auch mehr braucht. Er benötigt nicht nur die einfache Buchhaltung, sondern hat auch international auch irgendwo Berührung. Also benötigt er jemanden für internationales Arbeitsrecht. Dadurch, dass wir so viele Leute sind, können wir das auch anbieten. Da Klient geht dann von den Steuerberatern mit 2, 3 Mitarbeitern weg. Diese Verdrängung kommt uns zu Gute so lange die Empfehlungen nicht aufhören.Das wüsste ich gar nicht. Ich habe mir sicher einmal etwas Handwerkliches überlegt, denn ungeschickt bin ich nicht. Aber irgendwie hätte es mich sicher in die Position Geschäftsführer verschlagen.Dieter Schneider und ich teilen uns die Geschäftsführung.Zur Entspannung fahre ich Mountainbike. Ich habe die letzten drei Jahre immer geschaut, dass ich ein Transalp mache in Form von Etappenrennen. Das ist total lässig. Handy gibt’s keines und Laptop auch nicht. Das ist Urlaub.So 8.000 Kilometer.Ich möchte heuer das Iron Bike fahren. Da fährt man 2x auf über 3.000 Höhenmeter. Das ist 22. bis 29. Juli.