Hr. Dr. Guglia, berichtet über Auswirkungen vom letzten Jahr hinsichtlich der Gesundheit von PatientInnen und äußert sich zu Home Office, körperlicher Betätigung und dem Weg zu einem gesunden Lebensstil.

Dr. Giulia: Aus meiner persönlichen Erfahrung des letzten Jahres, als auch meiner Arbeit im Spital sowie in der Ordination in Neusiedl haben sich, drei Gruppen ergeben, welche ein unterschiedliches Maß an Bewegung betreiben. Folgend möchte ich hier nicht auf spezifische Beschwerdemuster eingehen, die viel zu individuell sind, sondern auf allgemein gültige Kriterien.

Bei der Gruppe aus Menschen mit Arbeiten im Außenbereich wie z.B. Agrarwirtschaft, Weinbau, Baugewerbe, sowie im medizinisch-, therapeutischen Bereich hat sich nur wenig verändert. Das Arbeitsvolumen bzw. die körperliche Aktivität hat sich in diesen Branchen teilweise sogar vergrößert.

Bei den beiden anderen Patientengruppen, welche wesentlich mehr Menschen umfasst, handelt es sich um Personen mit vorwiegend sitzenden Tätigkeiten. Hierbei ergaben sich zwei Beobachtungen für mich:

Durch die Reduktion der oft längeren Wegzeit von und zum Arbeitsplatz, der sozialen Kontakte und Freizeitunternehmungen sowie die neue, individuelle Einteilung der täglichen Arbeitszeit haben viele Menschen beschlossen mehr in ihre körperliche Aktivität zu investieren. Laufen, Radfahren, selbst zusammengestelltes Fitnesstraining, unzählige Bewegungs-Anleitungen in den sozialen Medien waren Möglichkeiten, den sich immer schon vorgenommenen sportlichen Zielen endlich näher zu kommen.

Menschlicher Körper benötigt Bewegung

Für die andere Gruppe, die insgesamt eher noch weniger Bewegung gemacht hat, möchte ich gerne ein wenig ausholen: Jeder menschliche Körper benötigt ein gewisses Maß an Bewegung und Aktivität, diese sind sozusagen Nahrung für unseren Bewegungsapparat. Das Ausmaß der Aktivität ist jedoch sehr individuell zu betrachten. Als ein begeisterter Sportler weiß ich was mein Körper benötigt und was ich ihm zumuten kann. Einem wenig begeisterten bzw. „Anti-Sportler“ würde ich meistens zu keiner sportlichen Aktivität raten. Einerseits verfolgt er diese nicht konsequent und wenn doch, dann meist leider falsch. Für diese Gruppe ist es also besser regelmäßige Übungen aus dem physio- und ergotherapeutischen Bereich durchzuführen. Diese sollten regelmäßig durch einen geschulten Therapeuten erweitert und durch einen Facharzt auf entsprechenden Erfolg kontrolliert werden.

Bei Home Office werden Kräftigungsübungen empfohlen

Für alle Menschen mit sitzender Tätigkeit gilt, dass im Arbeitsbereich (sowohl im Home Office als auch im Büro) bereits viel für das eigene Wohlergehen getan werden kann, um einer statischen Überlastung entgegenzuwirken. Es ist sinnvoll auf verschiedene Tools zurückzugreifen wie z.B.: „Swopperchair“, Sitzball, konventioneller Bürosessel und Stehpult bzw. höhenverstellbarer Tisch. Diese sollten während der Arbeitszeit regelmäßig gewechselt werden. Auch ist es ratsam einzelne Dehnungs- und / oder Kräftigungsübungen in den Arbeitstag zu integrieren.

Überlastung ist kontraproduktiv

Abschließend sei noch erwähnt, falls es aus triftigen Gründen nur schwer möglich ist all dies in den Arbeitstag zu integrieren, ist es nicht sinnvoll, sich in der Ruhezeit maximal mit körperlichen Überaktivitäten zu belasten. Hie würde bei statischer Überlastung in der Arbeit noch eine dynamische Überlastung in der Freizeit hinzu kommen. Dies wäre dann sowohl für Körper und Geist kontraproduktiv. Ein ausgewogenes Verhältnis ist hierbei unbedingt anzustreben.