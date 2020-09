Was war denn da los Oma Cilli!

Du bist ohne das Rezept für die "himmlische Torte" nach Hause gekommen?

Deshalb braucht Petrus doch nicht so zornig werden!

Wir da unten sind ganz unschuldig.

Ein Glück dass wir hier so brave Helfer haben die sofort zur Stelle waren.

Mach doch eine deiner herrlichen Torten und vergiss die "himmlische hier auf Erden", damit versöhnst du Petrus und bei uns da unten geht es dann auch friedlicher zu.