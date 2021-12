So viel Glück muss man erst einmal haben. Emmerich Netuschil war zur richtigen Zeit am richtigen Örtchen.

Autoren: Andrea Glatzer und Ingrid Schramm

WEIDEN AM SEE. Der Schutzengel von Emmerich Netuschil aus Weiden am See hatte am 27. Dezember 1985 alle Hände voll zu tun. Vielleicht war er auch ein bisschen hellsichtig? Der Zollwache-Gruppeninspektor versah an diesem Tag seinen ersten Dienst nach Weihnachten an der Passkontrolle am Flughafen Wien-Schwechat. Einige Passagiere hatten die Passkontrolle kurz vor neun Uhr früh bereits passiert. Sie warteten in der Abflughalle auf ihren Aufruf zum Boarding. Aber leider nicht alle. Die meisten von ihnen standen noch beim Einchecken für die El-Al Maschine nach Israel. Schon die längste Zeit plagte Emmerich ein dringendes Bedürfnis, das er nicht mehr länger aufschieben konnte. Er ging aufs WC. Als Emmerich nach knappen drei Minuten auf seinen Platz bei der Passkontrolle zurückkehren wollte, traute er seinen Augen nicht. In der Flughalle herrschte totales Chaos. Die Halle war von Millionen von Glassplittern übersät. An den Wänden und am Boden klebte überall Blut. Und Menschen liefen angstschreiend durch die Gänge. Ein Kollege von der Zollwache scheuchte ihn sofort aufs Klo zurück. In den drei Minuten die Emmerich Netuschil am Örtchen verbracht hatte, war ein schrecklicher Terroranschlag passiert.



Anschlag auf El-Al-Schalter



Drei palästinensische Terroristen hatten sich Zutritt zur Abflughalle verschafft. Sie waren über die Treppe an der Ostseite des Flughafengebäudes eingedrungen. Ihr Anschlag galt den Passagieren am El-Al-Schalter. Möglicherweise hatten sie vor, die El-Al-Maschine nach Israel zu kapern, um das Flugzeug über einem Zielpunkt in Israel zu sprengen. In der Abflughalle rollten sie eine Rauchbombe und drei Handgranaten in die Menschenmenge, bevor sie mit Kalaschnikow-Sturmgewehren das Feuer eröffneten. Dabei wurde ein Österreicher und ein Israeli getötet. Durch das rasche Eingreifen der Polizei und zweier Sicherheitsbeamten am El-Al-Schalter konnten die Terroristen daran gehindert werden weiter vorzudringen. Das Blutbad konnte gestoppt werden.



Weiterer Toter auf der Flucht



Die Attentäter ergriffen die Flucht und raubten vor dem Flughafengebäude ein Auto. Auf der Bundesstraße vor Fischamend wurden sie von der Polizei gestellt. Die Terroristen konnten aber entkommen und versuchten, sich einen weiteren Fluchtwagen zu verschaffen. Sie zwangen ein vorbeifahrendes Ehepaar, ihren Wagen zu stoppen. Die Frau fing laut zu schreien an, was dem Ehepaar vermutlich das Leben gerettet hatte. Kurz darauf kam es zu einem weiteren Schusswechsel zwischen den Terroristen und der Polizei. Dabei wurde einer der Terroristen getötet, die beiden anderen schwer verletzt.



Verzweifeltes Warten auf Anruf



Der Anschlag auf den Flughafen wurde am späten Vormittag im Radio bekannt gegeben. Emmerich Netuschils Frau Franziska geriet in Panik, denn sie hatte von ihrem Mann keinerlei Lebenszeichen erhalten. In dem Chaos am Flughafen waren sämtliche Telefonleitungen lahmgelegt. Franziska fieberte mehrere Stunden auf einem Sessel vor dem Telefon sitzend seinem Anruf entgegen. Endlich kam die erlösende Nachricht, dass ihr Mann am Leben sei.



Projektil als Glücksbringer



Im Zuge der Spurensicherung hatte Emmerich die Gelegenheit, seinen Arbeitsplatz zu besichtigen. Mit Entsetzen bemerkte er, dass in seinem Sessel ein Projektil steckte. Es wäre ungefähr in Herzhöhe in ihn eingedrungen. Ein glatter Herzschuss mit tödlichem Ausgang. So ein „Masl“ muss man erst einmal haben! Emmerich hob sich das Projektil auf und führte es für den Rest seines Lebens als Glücksbringer in der Geldbörse mit. Sein Schicksal erregte in der Öffentlichkeit viel Aufsehen . Emmerich wurde mit dem Goldenen Verdienstzeichen der Republik Österreich geehrt . Im hohen Alter von 89 Jahren starb er im Kreis seiner Familie. Seine Trophäen, das Projektil und das Goldene Ehrenzeichen wurden ihm von seiner Familie als Grabbeigaben in den Sarg gelegt.



Zweiter Terror-Anschlag in Rom



Am Tag des Terroranschlags war der Flughafen nach Spuren und eventuellen Hintermännern des Anschlags durchsucht worden. Wie aus den Ermittlungen hervorging handelte es sich um eine Terroreinheit. Sie war als Splittergruppe aus der PLO hervorgegangen, mit dem Ziel durch Attentate für ein selbständiges Palästina zu kämpfen. Wie gefährlich diese Gruppe war, erfuhr man noch am selben Tag, da ungefähr zur selben Zeit ein zweiter Anschlag auf den Flughafen Rom-Fiumicino verübt worden war. Der Anschlag in Wien kostete vier Menschen das Leben, 39 wurden schwer verletzt. In Rom wurden 16 Menschen getötet und Dutzende Verletzte fielen dem Attentat zum Opfer. Als Folge des Terroranschlages wurden die Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen Wien-Schwechat massiv aufgestockt .



Astronomische Forderungen



In den USA setzte man sich in langwierigen Prozessen für eine Entschädigung aller Opfer ein. In dem 2013 gefällten Urteil wurde ihnen eine astronomische Summe von einer Milliarde US-Dollar pro Person zugesprochen. Diese Forderung sollte von Libyen und Syrien eingetrieben werden. Ob diese Entschädigung jemals auf den Konten der Opfer eingelangt ist, steht in den Sternen.

Herzlichen Dank an Melitta Szakacs, Tochter von Emmerich Netuschil, die uns für unser Buchprojekt „Pannonische Schicksalslinien“ ihre persönlichen Erinnerungen an ihren Vater sowie Fotos zur Verfügung gestellt hat.