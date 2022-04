Sie ist fast blind, aber poetisch ist sie immer noch die Anna Sumalowitsch aus Illmitz im Seewinkel. Liebevoll wird sie von ihren beiden Nichten Bernadette Wegleitner und Mag. Anna Haider die "Annatant" genannt.

Autorin: Andrea Glatzer

ILLMITZ. Trotz ihrer Makula-Ablösung, die eine enorme Sehschwäche auslöste, ist sie immer noch als Chronistin der lebendigen Dorfgeschichte ihrer Region tätig. Die 88jährige Annatant stammt aus einfachen Verhältnissen. "Als Kind hab ich mich über Apfelschnitten von der Mutter so gefreut", sagt sie, "denn die Mutter hat es verstanden, aus Nichts in der Not für ihre sieben Kinder viel zu machen." Die gebürtige Illmitzerin hat dies geprägt und sie ist mit ihrer Einstellung glücklich geworden. In ihrer Jugend hat sie einige Monate im Dienst in Wien in einer Gastwirtschaft gearbeitet. Entschieden hat sie sich für Illmitz und ihren Mann Michael, der das Familieneinkommen mit Schilfschneiden und als Fischer am Neusiedler See aufbesserte.

Schräge Kuchlkastl-Poesie

Als lebensfroher Mensch trifft sie jeden Sonntag ihre Kartenspielinnen-Runde. Zwischen ihren poetischen Arbeiten finden sich Koch- und Mehlspeisrezepte, Alltagsgeschichten und Liedertexte. Als Chronistin ruft sie vergessene Gedichte und Liedertexte in Erinnerung, darunter manchmal auch recht schräge Kuchlkastl-Poesie: "Guck ins Häferl, lieber Mann, die Küche geht dich gar nichts an".

Ein Geschenk fürs Burgenland

Bewunderswert ist, wie die Annatant mit ihrer Sehschwäche umgeht. Zum 80igen Geburtstag bekam sie von ihrer Familie einen Bildschirm geschenkt, auf dem sie die Buchstaben ihrer Handschrift extrem vergrößert erkennen kann. Und so machte sie dem Burgenland zu dessen 100. Geburtstag auch ein Geschenk. Sie schrieb ein Heft voll mit 100 Volks- und volkstümlichen Liedern und Gesängen, in schönster Handschrift, um diese der Nachwelt zu erhalten.