Die vielseitige Künstlerin Christina Lag-Schröckenstein lebt und arbeitet in Winden am See. Sie erhielt für ihr Bild "Ohnmacht" den Würdigungspreis für Bildende Kunst 2021 des Landes Burgenland. Das Thema der Ausschreibung lautete "Zeit aus den Fugen".

ANDREA GLATZER

WINDEN AM SEE. Im Interview erzählt Christina Lag-Schröckenstein über ihr Bild-Projekt "Ohnmacht" und wie gut sie sich ein "Raubritter-Leben" auf einer Burg vorstellen kann.

Verbirgt sich hinter Ihrem Namen "Schröckenstein" eine "Edle von" oder die Abstammung eines Adelsgeschlechts?

Ich glaube eher Raubritter, in Deutschland gibt es eine Burg Schreckenstein. Würde gut zu mir passen! Aber ich weiß es nicht, da ich diesbezüglich nie nachgeforscht habe.

Verraten Sie uns das "Making of" zu Ihrem Bild "Ohnmacht"?

Die Bildsprache dieses Bildes ist aus einer Not heraus entstanden bzw. war improvisiert. Da hilft mir der Jazz. Meistens habe ich ja ein ganz bestimmtes Bild im Kopf, eine bestimmte Vorstellung, und das Ergebnis wird dann genau so wie ich es haben möchte. In dieser Zeit hat aber nichts funktioniert und ich hatte technische Schwierigkeiten mit meiner Blitzanlage, alles war sehr stressig für mich. Das Model hatte ich aber schon gebucht. Um abzusagen finde ich eine solche Herausforderung dann aber doch zu spannend, also habe ich improvisiert und den natürlichen Lichteinfall genutzt. Dadurch sind diese schönen langen Schatten entstanden. Ich habe es in meinem zukünftigen Ausstellungsraum „Bild und Begegnungen" aufgenommen, wo ich aufgrund der Baustelle nur ein ganz kurzes Zeitfenster für diese Ausnahme hatte. Seit sieben Jahren versuche ich diesen Raum auszubauen, nächstes Jahr wird er hoffentlich fertig!

Das Bild "Ohnmacht" der Künstlerin Christina Lag-Schröckenstein.

Foto: Christina Lag-Schröckenstein

hochgeladen von Andrea Glatzer

Wie verändert die "Zeit aus den Fugen" oder "Zeit der Pandemie" den Menschen?

Das Thema der Ausschreibung des Landes Burgenland war „Zeit aus den Fugen“. Viele fühlen sich momentan ohnmächtig, was auch gut nachvollziehbar ist.

Inwiefern die Herausforderungen einer Pandemie den Menschen, also den einzelnen verändert, ist sehr individuell und abhängig von der jeweiligen Persönlichkeit, denke ich. Das Ganze bietet ja z.B. eine große Palette an Projektionsflächen für die eigenen Ängste und Sorgen. Jetzt gibt es die Möglichkeit, nach innen zu schauen, also durch die gegebenen Herausforderungen zu wachsen und sich weiterzuentwickeln. Das wollen aber viele gar nicht oder können es nicht. Dadurch wird viel nach außen und auf andere projeziert anstatt gemeinschaftlich und lösungsorientiert an einem Strang zu ziehen.

Je mehr wir nur an uns selber denken, desto mehr entfernen wir uns nicht nur von uns selber und sondern auch von den anderen. Im Prinzip ist das ja so wie mit allen großen Herausforderungen unserer Zeit. Schafft es der Einzelne bzw. sehr viele Einzelne nicht, über ihren Tellerrand zu blicken, schaffen wir es als Gesellschaft nicht, besser zu werden. Deswegen ist meine Arbeit auch diesmal so schön schwarzmalerisch ausgefallen.

Seit wann leben und arbeiten Sie in Winden am See?

Ich habe meinen Mann 2009 in New York kennengelernt und bin dann nach meinem einjährigen Aufenthalt als freischaffende Künstlerin direkt ins Burgenland, nach Winden ins Haus seiner Großeltern gezogen. Der Aufenthalt in New York und die Rückkehr ins Burgenland war ein absoluter Meilenstein in meinem Leben. Nichts war wie vorher. Ich habe durch die Stille und den vielen Platz wieder zur Bildenden Kunst gefunden.

Wander Bertoni durfte ich auch noch kennenlernen, er hat ja gemeinsam mit meinem Großvater auf der Akademie in Wien unterrichtet.

Die Musik spielt zwar noch eine wichtige Rolle in meinem Leben, ich bin momentan jedoch laufend mit Ausstellungen, mit dem Bau meines Fotostudios und Ausstellungsraum beschäftigt.

Ihre Pläne für 2022?

2022 gibt es im Frühjahr eine Einzelausstellung in Wien zu sehen und im Herbst erstmals in Niederöstereich. Ich wurde eingeladen, in einem großen Schloß in Mistelbach auszustellen, darauf freue ich mich schon sehr. Und dann wird hoffentlich auch bald einmal die Eröffnung für „Bild und Begegnung“ in Winden im Burgenland stattfinden! Durch Corona hat sich alles verzögert. Es erfordert alles viel Geduld und Durchhaltevermögen, aber das muss man im Bereich Kunst und in vielen anderen Bereichen ja sowieso haben.

Christina Lag-Schröckenstein, geb. 1975 machte ihre Ausbildung und Diplom in Fotografie an der Lightbox Academy, Wien. Zuvor widmete sie sich diversen Studien über Klassische Gitarre, Rock- bis zur Jazzgitarre u.a. am Konservatrium Wien ff. 2019 gewann sie den Förderpreis für Bildende Kunst des Landes Burgenland. 2019 - 2020 Teilnahme an Bildungsprogrammen an der Werkstätte für Kunst und Kultur, Wien. Ausstellungen der Künstlerin waren in Wien, im Burgenland und in Bozen zu sehen u.a. 2021 im Virtueller Kunstraum Burgenland, Gruppenausstellung , Cselley Mühle.

