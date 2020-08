Aber jetzt meinst du nicht mich?

"Da gibt es gar nichts zu lachen, du gehörst auch zu denen die beim Einkauf nicht genau hinschauen und lesen!"

Oma oh doch, ich achte auf so vieles dass ich schon gar nicht mehr weiß auf was!!

"Dann schau doch auf den Brotaufstrich der da auf deinem Frühstückstisch steht und lies dir genau die Zutaten durch, liest du von Palmöl?"

Tatsächlich ist Palmöl drinnen, hätte ich jetzt nicht gedacht.

"Nicht nur in diesem Produkt, auch noch in vielen anderen Produkten findest du es.

Der Regenwald wird abgeholzt bzw. abgebrannt und Plantagen mit Palmen gepflanzt, damit euch der Butterersatz gut schmecken soll."

Oma hallo, wo bist du heute unterwegs? Doch nicht im Regenwald?

"Ja Petrus und ich haben einen Ausflug gemacht und es schaut schlecht aus mit dem Regenwald, vor Rauch können wir gar nichts sehen!"