Hanni Oberfellner und Richard Steiner vom Heurigen und Buschenschank Grossmata* in Podersdorf am See gratulieren dem Burgenland zum Jubiläum, und wünschen ihm, dass es so bleibt, wie es ist, denn es lebt sich hier gut.

Autorin: Andrea Glatzer

PODERSDORF AM SEE. "Als das Burgenland 1921 zu Österreich gekommen ist, wurde meine Mutter Theresia in Wallern geboren. So hab ich mir das Datum immer gemerkt", sagt die quierlige Heurigen-Wirtin, und rückt mit einer rot-gelben Brosche hervor. "Die hab ich beim 50-Jahr Burgenland-Umzug in Eisenstadt 1971, als junges Mädchen bekommen", erinnert sie sich.

Als junges Mädchen war Hanni beim 50-Jahre Burgenland Festumzug in Eisenstadt mit dabei.

Foto: Andrea Glatzer

hochgeladen von Andrea Glatzer

"Hanni, du muasst aufe am Wagen!"

Damals waren alle burgenländischen Gemeinden in der Landeshauptstadt mit dabei - auch Wallern - woher sie stammt. Unser Wagen war mit dem Wallener Glockenturm und voll mit Gemüse geschmückt. "Hanni, du muasst aufe. Wann du am Wagen oben bist, kumman die andern a mit", sagte das Gemeindeoberhaupt damals zu ihr.

Hanni wurde Krankenschwester in Wien und nach dem schweren Dienst schien ihr daheim in Wallern die heiße Sonne am Gurkerl- und Paradeiser-Feld auf den Kopf. Als der Vater starb wurden die Gemüseäcker verkauft.

Dann kam der Weinskandal

Hanni's Lebenspartner Richard Steiner hat sie einmal im Nachtdienst angerufen und ihr am Telefon erklärt, dass er ein Lokal gekauft hatte. "Wo ist denn das Lokal?", fragte sie Richard. Doch sie stand schon direkt davor, denn es handelte sich um ein schäbiges Gebäude aus den Sechzigern und war die aufgelassene Winzergenossenschaft in Podersdorf am See. Hanni und Richard eröffneten am 1. Mai 1985 ihr Lokal "Heuriger Grossmata" und renovierten es Zug um Zug. Das war unmittelbar vor der Aufdeckung des österreichischen Weinskandals. "Richard wollte den Betrieb aufgeben, aber ich hab ihn zugeredet, es zu probieren", sagt Hanni. Zehn Jahre lang fuhr sie ins Spital zur Arbeit und stand, wann sie frei hatte, im Heurigenlokal.

Mit Jahresende geht eine Ära zu Ende



"Unsere Hauptsorten sind der Welschriesling und der Zweigelt", so Richard Steiner, der die Weingärten und den Keller versorgt. Eine wunderschöne Weinlaube spendet den Gästen im Gastgarten genügend Schatten. Früher standen hier noch etwas mehr Tische und im Lokal haben große Gesellschaften zu allen Anlässen genügend Platz gefunden. Die Gäste kommen aus ganz Österreich und Deutschland und viele von ihnen kommen jedes Jahr nach Podersdorf.

Geöffnet ist in den Sommermonaten täglich ab 16.00 Uhr (außer Mittwoch). Heuer ist es das letzte Mal, denn mit Jahresende wird der Grossmata leider für immer geschlossen werden.

* Der Name Grossmata leitet sich von Richard Steiners Großeltern, die in der Seestrasse in Podersdorf ihr Haus hatten, ab. Der Name Steiner ist hier sehr gängig. Grossmata heißt so viel wie "Großer Martin".