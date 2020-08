Da oben beim Petrus ist der "Teufel los", gibt es das tatsächlich? Es geht um die *himmlisch* gute Torte. Weil Oma Cilli auch überall dabei sein muss und natürlich ein Photo von dieser Köstlichkeit nach oben mitbrachte. Jetzt soll sie diese backen und fleht um das Rezept. Das müsste doch nicht so schwierig sein, hat sie doch den Weg nach China gefunden, so sollte es doch für sie ein Leichtes sein das Rezept für diese Torte herauszufinden. Ein wenig wollen wir ihr auf die Sprünge helfen und den Tipp geben in der Patisserie der St. Martins Lodge in Frauenkirchen vorbei zu schauen bzw. zu fliegen 😂😂.

Aber liebe Oma sei vorsichtig und lass dich beim Spionieren nicht erwischen!