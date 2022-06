Andreas Brinkmann und sein Team veranstalteten an insgesamt drei Wochenenden ihren Flohmarkt für den guten Zweck in Parndorf.

PARNDORF. In der Halle von Malerbetrieb Hüseyin Kara gingen insgesamt 4.000 Euro zugunsten des Behindertenfördervereins Neusiedl am See und des Tierheims Parndorf in die Flohmarkt-Kasse. Auch Behindertensportler Georg Tischler war vor Ort und schrieb gegen eine freie Spende fleißig Autogramme. Bei der großen Verlosung am 7. Juni durften sich die Gewinnerinnen und Gewinner über tolle Sachpreise freuen.